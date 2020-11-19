В украинских Карпатах на высоте 1600 метров путешественник нашел уникальный дом пастухов. Главная ее особенность в конструкции – хижина имеет восемь углов. Сегодня такие хижины можно встретить только в книгах по этнографии Гуцульщины. Больше об уникальной находке в Карпатах – читайте в материале.

Хижину нашел путешественник Олег Добко на массиве Свидовец, что в Раховском районе Закарпатской области, информирует Дом 24 со ссылкой на страницу в фейсбук Романа Добко.

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Находку путешественник идентифицировал еще в прошлом году и несмотря на заброшенный внешний вид, по мнению Романа, хижина в летний период действующая.



Хижину нашли в высокогорье / Фото Фейсбук

Хижина (Колыба) – это дом в долине, который служит пристанищем для пастухов в летний период. Такое здание не имеет окон и пола, а по центру расположено место для костра, также в кровле оставляют отверстие для дыма.



Отверстие для дыма – признак хижины / Фото Фейсбук

Однако, самыми распространенными хижинами считаются обычные прямоугольные. Впрочем, реже встречаются шестиугольные и, как и в этом случае, восьмиугольные.

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Восемь углов – редкость для хижины / Фото Фейсбук