На висоті 1600 метрів: у Карпатах знайшли старовинну 8-кутну колибу – фото
В українських Карпатах на висоті 1600 метрів мандрівник знайшов унікальну хату вівчарів. Головна її особливість у конструкції – хатина має вісім кутів. Сьогодні на такі колиби можна натрапити лише в книгах з етнографії Гуцульщини. Більше про унікальну знахідку в Карпатах – читайте в матеріалі.
Хатину знайшов мандрівник Олег Добко на масиві Свидовець, що у Рахівському районі Закарпатської області, інформує Дім 24 з посиланням на сторінку у фейсбук Романа Добко.
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Знахідку мандрівник ідентифікував ще минулого року та попри закинутий зовнішній вигляд, на думку Романа, в літній період колиба діє.
Колибу знайшли у високогір'ї / Фото Фейсбук
Колиба – це помешкання пастухів на полонині і служить прихистком для пастухів в літній період. Така будівля не має вікон та підлоги, а по центру розташоване місце для вогнища, також в покрівлі залишають отвір для диму.
Отвір для диму – признак колиби / Фото Фейсбук
Проте, найпоширенішими колибами вважаються звичайні прямокутні. Втім, рідше зустрічаються шестикутні та, як і в цьому випадку, восьмикутні.
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Вісім кутів – рідкість для колиби / Фото Фейсбук
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