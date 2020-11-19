В українських Карпатах на висоті 1600 метрів мандрівник знайшов унікальну хату вівчарів. Головна її особливість у конструкції – хатина має вісім кутів. Сьогодні на такі колиби можна натрапити лише в книгах з етнографії Гуцульщини. Більше про унікальну знахідку в Карпатах – читайте в матеріалі.

Хатину знайшов мандрівник Олег Добко на масиві Свидовець, що у Рахівському районі Закарпатської області, інформує Дім 24 з посиланням на сторінку у фейсбук Романа Добко.

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Знахідку мандрівник ідентифікував ще минулого року та попри закинутий зовнішній вигляд, на думку Романа, в літній період колиба діє.



Колибу знайшли у високогір'ї / Фото Фейсбук

Колиба – це помешкання пастухів на полонині і служить прихистком для пастухів в літній період. Така будівля не має вікон та підлоги, а по центру розташоване місце для вогнища, також в покрівлі залишають отвір для диму.



Отвір для диму – признак колиби / Фото Фейсбук

Проте, найпоширенішими колибами вважаються звичайні прямокутні. Втім, рідше зустрічаються шестикутні та, як і в цьому випадку, восьмикутні.

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Вісім кутів – рідкість для колиби / Фото Фейсбук