На недавно построенной жилой многоэтажке в Киеве закончили огромный мурал. Рядом со станцией метро "Харьковская" появился мурал, на котором изображена женщина с младенцем на руках. По замыслу художников, стенопись олицетворяет "устойчивые семейные ценности". Больше о самый высокий в Европе мурал – читайте в материале.

Изображение женщины с младенцем получило название "Материнство", сообщает на своей странице в Фейсбук компания PastArt.

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Высота мурала на одной из стен 25-этажки составляет 78 метров, а общая площадь около 1155 квадратных метров.



На создание мурала ушло более трех недель / Фото PastArt

По словам создателей стенописи, "Материнство" является самым высоким муралом в Европе. На его создание ушло 24 дня и более 340 литров краски и лака.



Не всем пользователям интернета понравился мурал / Фото PastArt

Компания PastArt уже не впервые ставит рекорды, связанные с муралами. Недавно в Запорожье появился самая большая в Украине стенопись.

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Мурал появился на окраине Киева / Фото PatArt