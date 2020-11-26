На захисті сімейних цінностей: у Києві створили найвищий мурал в Європі – фото
На нещодавно збудованій житловій багатоповерхівці в Києві закінчили величезний мурал. Поряд зі станцією метро "Харківська" зявився мурал, на якому зображена жінка з немовлям на руках. За задумом художників, стінопис уособлює "стійкі сімейні цінності". Більше про найвищий в Європі мурал – читайте в матеріалі.
Зображення жінки з немовлям отримало назву "Материнство", повідомляє на своїй сторінці у фейсбук компанія PastArt.
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Висота муралу на одній із стін 25-поверхівки становить 78 метрів, а загальна площа близько 1155 метрів квадратних.
На створення муралу пішло понад трьох тижнів / Фото PastArt
За словами творців стінопису, "Материнство" є найвищим муралом у Європі. На його створення пішло 24 дні та понад 340 літрів фарби та лаку.
Не усім користувачам інтернету сподобався мурал / Фото PastArt
Компанія PastArt вже не вперше ставить рекорди, які пов'язані з муралами. Нещодавно в Запоріжжі з'явився найбільший в Україні стінопис.
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Мурал з'явився на околиці Києва / Фото PatArt
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