В Лондоні поряд з посольством США зводять новий житловий комплекс під назвою "Embassy Gardens". Новий комплекс складатиметься з кількох житлових будівель. Між двома з них планують створити невеличкий прозорий місток, який наповнять водою. Більше про унікальний відкритий басейн в Лондоні – читайте в матеріалі.

Басейн розташується на висоті 35 метрів над землею, а сам міст матиме 25 метрів у довжину. Проєкт презентували давно, але сьогодні відбуваються вже завершальні роботи, пише Novate.

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Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у терміни здачі об'єкту, але прогнозується, що вже навесні 2021 року відбудеться урочисте його відкриття.



Обидва будинки десятиповерхові / Фото The Sun

Розробка має назву "Sky Pool", а за словами розробника, міст поки не має аналогів у світі. На дахах 10-поверхових будинків планують облаштувати зелені зони, а з'єднає їх басейн з прозорим дном та боками. Поряд з басейном також буде вузький місток.



Технологія пройшла всі необхідні тести / Фото The Sun

Загалом новий басейн здатен вмістити 148 тисяч літрів води, а загальний бюджет усього проєкту перевищує один мільярд доларів.



Житло в цьому комплексі не з дешевих / Фото The Sun

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Ціни на квартири в цьому житловому комплексі стартують від 730 тисяч доларів, а за квартиру з доступом на дах доведеться викласти близько 6 мільйонів у американській валюті.

Дивіться відеопрезентацію нового житлового комплексу з Лондона: