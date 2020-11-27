"Це місце, де ти можеш бути голим", – сказано на сайті присвяченому будиночку HUAIRA. Мініатюрний, модульний та бюджетний прихисток в стилі лофт підходить до будь-якого клімату та створений для лісу. Більше про мініатюрний будиночок з Еквадору – читайте в матеріалі.

Перший такий будиночок встановили в джунглях Еквадору, повідомляє Archdaily.

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Будинок розробляли як приміщення для отримання відчуття спокою за містом, а його процес його будівництва не залишає за собою вуглецевих слідів.



Будинок має модульну конструкцію, тож на місце його привезли вже у зібраному вигляді / Фото Archdaily

За словами розробників, головною місією при створенні будинку було забезпечення будівлі вентиляцією у спекотному вологому кліматі та створення захисного механізму від сильних дощів.



Дизайн та освітлення в будинку вирізняє його від аналогів / Фото Archdaily

Кожен матеріал для будівництва ретельно добирався, щоб процес його виготовлення не шкодив екології. Дерево, камінь, метал, скло – основні матеріали, які використали під час будівництва будинку.



Такий будиночок має площу всього 40 метрів квадратних / Фото Archdaily

Сама конструкція помешкання має трикутну форму, а стіни та дахи утворюють подвійний шар. Перфорація підлоги та стін забезпечує поперечний приплив повітря.



Душова кабіна винесена за межі будинку / Фото Archdaily

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Також знімне двошарове рішення для даху дозволяє контролювати прямі сонячні промені, не втрачаючи зв'язок з небом та навколишнім середовищем та ще й гарантує належну вентиляцію внутрішнього простору.

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