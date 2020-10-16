Архітектурна компанія SOM розробила генеральний план для центрального району міста Шеньчжень – Гуанмін. Проєкт пропонує повне переосмислення території. Тут з'являться дві нові станції метро, бізнес-центр, житлові та комерційні забудови, а також багато зелені. Більше про новий проєкт з Китаю – читайте в матеріалі.

Місто Шеньчжень сьогодні має населення понад 12 мільйонів осіб, але ще 50 років тому це було звичайне рибальське містечко, тож і по сьогодні місто має багато незабудованих територій, повідомляє Archdaily.

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Зокрема, архітектурна фірма SOM пропонує перетворити малоземельні сільськогосподарські угіддя у головний район міста Шеньчжень.



Центр району стане найбільш інноваційним в усьому місті / Фото Archdaily

Навіть після забудування району, понад 40% від усієї площі становитимуть відкриті простори. Так, тут планують вирощувати сільськогосподарські культури просто поряд з хмарочосами та торговими центрами. Також на районі створять повноцінні парки.



Краєвид з північних околиць району / Фото Archdaily

Новий район отримає дві станції метро, а також переосмислене зонування. Зокрема центр проєкту міститиме офісні будівлі, культурні споруди, магазини та супермаркети. Північ оновленого району наповнять невеличкими магазинами, готелями та житловими приміщеннями. Південні околиці забезпечать унікальну суміш культурних та спортивних споруд.

Проте, головною родзинкою цього проєкту стане територія Наукового парку площею 23 гектари – це перша фаза розвитку центрального району Гуанмін.



Зелень планують висадити також і всередині будівель / Фото Archdaily

Парк створений для оптимізації пішохідних потоків та забезпечення максимального комфорту мешканців та сполучення житлових, комерційних, рекреаційних, спортивних та офісних частин Гуанміну.

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Дивіться більше фото проєкту оновлення району Гуанмін в Шеньчжені: