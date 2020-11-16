"Зелений кілометр": в альпійському містечку промислову зону перетворять на комерційний парк
Архітектурна фірма TAMassociati розробила новий генеральний план для промислової зони в невеликому містечку Беллінцона, що в швейцарських Альпах. Колись головний хаб робочих місць перетворять на комерційний та освітній парк. Більше про комерційний парк "Зелений кілометр" в Швейцарії, читайте в матеріалі.
Містечко Біллінцона є центром швейцарського кантону Тічино, що на півдні країни, пише Archdaily.
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Новий мікрорайон стане найбільш бажаним для життя у місті / Фото Archdaily
Протягом 130 років промисловий центр був рушійною силою міста, а пропонований проєкт утворює великий громадський простір та зелену інфраструктуру, тоді як по боках цієї ренатуралізованої території планується забудова, задумана як автономні та гнучкі блоки.
В центрі району буде великий парк / Фото Archdaily
За словами розробників, новий район буде "зеленим кілометром", який покликаний з'єднати річку та гору вздовж маршруту північ-південь, із забудованою територією. Тут розмістять компанії, що займаються комерційними, управлінськими, адміністративними, освітніми та передовими науковими програмами.
Проєкт створюватимуть за підтримки залізниці, адже поряд проходить залізничне полотно / Фото Archdaily
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Також в цьому районі з'являться школи, інноваційний парк та кооперативне житло. Зокрема багатоповерхові будинки та окремі котеджі.
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