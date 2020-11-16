Архітектурна фірма TAMassociati розробила новий генеральний план для промислової зони в невеликому містечку Беллінцона, що в швейцарських Альпах. Колись головний хаб робочих місць перетворять на комерційний та освітній парк. Більше про комерційний парк "Зелений кілометр" в Швейцарії, читайте в матеріалі.

Містечко Біллінцона є центром швейцарського кантону Тічино, що на півдні країни, пише Archdaily.

Вас може зацікавити: З нуля: в Південній Кореї побудують абсолютно нове інноваційне місто – фото

Porta del Ticino – Urban Living Lab – це проєкт, що повністю видозмінює та переосмислює промислову ділянку міста.



Новий мікрорайон стане найбільш бажаним для життя у місті / Фото Archdaily

Протягом 130 років промисловий центр був рушійною силою міста, а пропонований проєкт утворює великий громадський простір та зелену інфраструктуру, тоді як по боках цієї ренатуралізованої території планується забудова, задумана як автономні та гнучкі блоки.



В центрі району буде великий парк / Фото Archdaily

За словами розробників, новий район буде "зеленим кілометром", який покликаний з'єднати річку та гору вздовж маршруту північ-південь, із забудованою територією. Тут розмістять компанії, що займаються комерційними, управлінськими, адміністративними, освітніми та передовими науковими програмами.



Проєкт створюватимуть за підтримки залізниці, адже поряд проходить залізничне полотно / Фото Archdaily

​Дивіться також: Вертикальний парк: у США з'явиться футуристична гігантська конструкція – фото

Також в цьому районі з'являться школи, інноваційний парк та кооперативне житло. Зокрема багатоповерхові будинки та окремі котеджі.