11 листопада у США традиційно відзначають День ветеранів. Саме до цього свята у штаті Вірджинія відкрили Національний музей армії США (NMUSA). Будівля складається з п'яти виставкових залів та вражає фасадом – нержавіючу сталь обробили лазером і тепер вона відбиває ландшафт. Більше про музей армії США – читайте в матеріалі.

Проєктуванням і реалізацією музею займалась архітектурна фірма SOM, пише Dezeen.

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Приміщення площею 17 187 квадратних метрів отримало фасад з нержавіючої сталі, яку обробили лазером. В результаті стіни відбивають навколишній ландшафт.



Музей міститиме численні експонати з відтворенням бойових дій / Фото Dezeen

Всередині створили 5 різних за розміром та наповненням виставкових залів, а найбільший з них має 30-метрову висоту.

У вхідному великому вестибюлі розмістили стіну з чорного граніту, на якій представлені всі війни, де брали участь американські військові. На підлозі з плитки тераццо створено герб Департаменту армії.



Зали музею вийшли світлими та просторими / Фото Dezeen

Ми хотіли створити місце, де ветерани та їхні сім'ї могли б почуватись як вдома, та водночас створити новий центр національного значення, який у своїй архітектурі виражав би саме це значення та увіковічив три ідеали армії: дисципліну, скромність та строгість,

– розповіли розробники.



На другому поверсі переважають дерев'яні елементи інтер'єру / Фото Dezeen

Всередині окрім виставкових залів організовані також ресторани та магазини, а також тераса.

Пізніше навколо музею на площі у 34 гектари планують створити меморіальний сад та площу для парадів американських військових.



Одна з виставок, яка присвячена військам США / Фото Dezeen

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Також музей обладнали додатковими шарами ізоляції, щоб той був енергоефективним. Освітлення створили із світлодіодів, які споживають менше електроенергії ніж класичні системи.