Житло інтроверта: в Португалії побудували масивний закритий будинок з басейном на даху – фото
"Casa Trevo" – це двоповерхова бетонна конструкція в Португалії. Будинок має круглу форму, а зовнішні вікна тут майже відсутні. Зате всередині створено 3 внутрішніх дворика, а на даху облаштовано відкритий басейн. Більше про будинок для інтроверта – читайте в матеріалі.
Приміщення звели у лісі посеред соснових дерев неподалік Атлантичного океану, інформує Archdaily.
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Всередині всі кімнати організовані навколо трьох відкритих внутрішніх двориків круглої форми. Вони з'єднані між собою та функціонують як продовження внутрішніх просторів.
Навколо будинку сосновий ліс / Фото Archdaily
Дворики не мають дахів, тож є своєрідними "колодязями світла", які дозволяють освітлювати закриті кімнати будинку. Адже зовні вікон у приміщенні майже немає.
Також ці отвори слугують каркасом будинку, на який опирається даховий відкритий басейн.
Басейн розміщений на з'єднанні "бетонних колодязів" / Фото Archdaily
Таким чином приміщення зовні видається неприступним, а сама конструкція створює власний замкнутий світ, який надійно захищений від лісу, але водночас відкривається до гарячого місцевого сонця.
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