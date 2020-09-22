Колись найвища автономна споруда світу CN Tower – телевізійна вежа Торонто може стати стержнем, на який буквально "навішають" дерев'яні квартири. Сьогодні будівля є туристичним центром та найвідомішою спорудою Торонто. Втім, архітектори запропонували проєкт, який переосмислює призначення CN Tower.

Телекомунікаційна вежа в Торонто довгий час буда найвищою спорудою світу, але у 2007 році поступилась Бурдж Халіфі, повідомляє Inhabitat.

Зверніть увагу: Будинок Вулворт: неоготичний класичний хмарочос, якому вже понад 100 років – фантастичні фото

Сьогодні споруда у формі гострого шпилю є відомим туристичним символом Торонто та Канади, а оглядовий майданчик щорічно відвідують понад 2 мільйони туристів.



Панорама Торонто з CN Tower / Unsplash

Вежа має висоту 553,3 метра та навіть вміщує ресторан всередині. Втім, команда дизайнерів придумала нове призначення для вежі. Представники студії пропонують облаштувати тут невеликі квартири, з яких відкриватиметься прекрасний краєвид на канадський мегаполіс.



Квартири "обліплять" вежу зовні / Фото Inhabitat

Архітектори пропонують створити квартири з ламінованої деревини, як буквально "чіплятимуться" до зовнішнього фасаду вежі.



Квартири матимуть прекрасні тераси / Фото Inhabitat

Будинок стоятиме на опорах, які будуть прикріплені до фасаду CN, а дістатись всередину можна буде за допомогою ліфта та сходів.

За словами розробників, будівництво триватиме швидко, а будівлі не впливатимуть на туристичний потенціал вежі. Втім, проєкт поки проходить процедуру обговорення.

Цікаво: Архітектори презентували "гіфки", на яких змусили відомі світові будівлі "танцювати" – фото



Зміни зачеплять головний символ міста / Фото Inhabitat