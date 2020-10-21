Архітектори з фірми David Chipperfield Architects спроєктували розкішний житловий комплекс на березі озера Шармютцельзе в Німеччині. Будинки посеред лісу створять у формі кубу, а кожна квартира матиме криту велику терасу. Більше про житловий комплекс в Німеччині – читайте в матеріалі.

Проєкт має назву Marina та розташується за 80 кілометрів від Берліна, повідомляє Archdaily.

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За словами архітекторів, проєкт був створений для того, щоб гармоніювати з природою – лісом та озером.



Власники квартир житимуть у тісному зв'язку з природою / Фото Archdaily

В основу проєктування лягли традиційні для Східної Німеччини зразка XX століття модерністські будинки. В результаті вийшли 5 чотириповерхових будинків посеред соснового лісу, а за кілька хвилин ходьби розташоване озеро.

Мешканці усіх 45 квартир отримають широкі криті тераси, а з деяких відкривається краєвид на озеро. Зовні усі будинки облицьовані деревом чорного кольору, а всередині майже всі меблі дерев'яні.



Асфальту в новому комплексі не буде / Фото Archdaily

Замість асфальту між будинками зроблять гравієві або бруковані доріжки, а на дахах створять газони.

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Початок будівництва апартаментів "Маріна" запланували на початок 2021 року.

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