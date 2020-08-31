Архитектурная студия Sangini разработала небольшое офисное здание в индийском городе Сурат. Помещение станет основным местом работы для самих архитекторов. Дом имеет 8 этажей, но внешний вид в сооружения довольно странный.

Еще одной особенностью помещения является обилие зелени, которая просто свисает по фасаду, сообщает Archdaily.

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По замыслу, концептуальный дизайн здания является произведением искусства и бросает вызов стандартизированным офисным помещением.



Перфорированный фасад позволяет лучше вентилировать помещение / Фото Archdaily

Внешне само здание напоминает большой молоток, который опирается на гвоздь. Интерьер офиса отличается богатым декором и мраморными полами. Стены и потолки здесь преимущественно бетонные.



Настенный декор в офисе также произведение искусства / Фото Archdaily

В центре конструкции предусмотрен атриум, который обеспечивает интерьер достаточным количеством света. Энергетические системы в здании собирают дождевую воду и оборудованы системой капельного полива.



Зелень является важным элементом фасада в помещении / Фото Archdaily

Цкль постройки здания – получить высокие экологические награды с помощью разумных систем вентиляции и водоотведения.

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