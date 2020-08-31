Архітектурна студія Sangini розробила невелику офісну будівлю в індійському місті Сурат. Приміщення стане основним місцем роботи для самих архітекторів. Будинок має 8 поверхів, але зовнішній вигляд в споруди доволі дивний.

Ще однією особливістю приміщення є велика кількість зелені, яка просто звисає по фасаду, повідомляє Archdaily.

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За задумом, концептуальний дизайн будівлі є витвором мистецтва та кидає виклик стандартизованим офісним приміщенням.



Перфорований фасад дозволяє краще вентилювати приміщення / Фото Archdaily

Зовні сама будівля нагадує великий молоток, який опирається на цвях. Інтер'єр офісу вирізняється багатим декором та мармуровими підлогами. Стіни та стелі тут переважно бетонні.



Настінний декор в офісі є також витвором мистецтва / Фото Archdaily

Посередині конструкції передбачений атріум, який забезпечує інтер'єр достатньою кількістю світла. Енергетичні системи у будівлі збирають дощову воду та обладнані системою крапельного поливу.



Зелень є важливим елементом фасаду в приміщенні / Фото Archdaily

Будівля має на меті отримати найвищі екологічні нагороди за допомогою розумних систем вентиляції та водовідведення.

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