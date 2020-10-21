Кілька років тому китайський співак замовив проєкт "Ноїв Ковчег". Він хотів побудувати самотній мнібудинок на пасовищі в його рідному місті Ергун. Чоловік мріяв про власний особняк далеко від цивілізації з 15 років і тепер його бажання здійснилось. Більше про самотній будинок на пасовищі – читайте в матеріалі.

Співак під псевдонімом CHEN народився в селі Лянсі, а його старий будинок розташований на березі річки Гань, яка є притокою Яньцзи, інформує Archdaily.

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Пізніше батьки артиста придбали велике пасовище неподалік російсько-китайського кордону. Найближчий населений пункт розташований за кілька десятків кілометрів. На величезній території була лише одна будівля – невеликий сарай. Саме на пасовищі і вирішив втілити свою мрію в життя співак.



Щоб дістатись до будинку, доведеться кілька кілометрів йти пішки / Фото Archdaily

Архітектори створили маленький чорний куб, який, за задумом є "чорною дірою" на пасовищі. Конструкція має кілька невеликих вікон та одне пейзажне, яке відкриває краєвид на безкрайній степ.



Схоже вікно було у батьківському домі співака / Фото Archdaily

Всередині є кухня, їдальня та сходи. На другому поверсі – спальня, ванна та невелика студія.

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Споруда відіграє роль дачного будиночка, адже CHEN мешкає в Пекіні (Бейджині) та багато гастролює.

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