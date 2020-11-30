Життя мурахи: в Йорданії побудують величезний підземний готель – фантастичні фото та відео
Йорданський архітектор Расем Камаль розробив проєкт підземного готельного комплексу у Ваді-Рам, що на півдні Йорданії. Більшість приміщень готелю будуть розміщені просто у піску. Готельні номери будуть розміщені у спеціальних нішах на зразок тих, які існують в мурашниках. Більше про готельний комплекс з Йорданії – читайте в матеріалі.
Ваді-Рам або Долина Місяця є природним заповідником, що охороняється ЮНЕСКО, тож будувати надземний готель не дозволено, повідомляє Archdaily.
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"Підпільний курорт" матиме площу 1600 метрів квадратних, а натхненням для цього архітектурного проєкту послужили гнізда колоній мурашок.
Наземний готель не можна будувати через статус цієї землі / Фото Archdaily
Окрім готельних номерів з усіма необхідними зручностями, всередині розмістять спа-центр, а також музей.
Навіть зовнішні двори будуть втоплені в землю / Фото Archdaily
Вся підземна споруда взаємопов'язана, щоб бути у гармонії з вентиляційною мережею, а також сервісними службами.
На проєкт архітектора надихнули мурашники / Фото Archdaily
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Назовні планують вивести цілу мережу дворів з входами до готелю, та місцями для проведення конференцій та розважальних заходів.
Дивіться відео презентації готелю:
Дивіться більше фото проєкту підземного готелю з Йорданії:
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