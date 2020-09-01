Нідерландська архітектурна компанія OMA у місті Женьчшень, що в Китаї, розробила офісний хмарочос з трьома вирізами для великих терас. Самі балкони обкладені золотими шестикутниками.

Вежа має висоту у 200 метрів та розташована поряд з набережною, повідомляє Dezeen.

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За словами розробників, вони створили відкриті тераси високо над рівнем вулиці, гармонійно їх прилаштувавши у форму вежі. Сам хмарочос складається з чотирьох частин та ядра.



Загалом таких терас є три / Фото Dezeen

Золоті елементи із шестигранним малюнком використовувалась для прикраси терас. Вони мають візерунки, які зображують хребти гір та хвилі води, що оточують місто.



Всередині офіс нічим особливо не примітний / Фото Dezeen

Перші кілька поверхів будинку займають комерційні приміщення, а саме приміщення має повністю скляний фасад.



З терас відкриваються розкішні краєвиди / Фото Dezeen

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