Соціальна ілюзія та інфраструктура: неймовірна просторова виставка на вулицях США

Проєкт "Happy Stripe" – це стилізація закинутих та занедбаних провулків. Грайлива інсталяція працює за принципом інновацій: вся краса конструкції відкривається, коли наводиш на неї планшет чи телефон.

Інсталяція під назвою "Щаслива смуга" була одним із трьох проєктів для заохочення місцевих жителів та відвідувачів до безпечного відвідування центру Фредеріка.

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Це грайлива лінійна конструкція виконана із гнутого сталевого каркаса та підвісних нейлонових мотузок.

Інноваційний провулок / Фото Аrchdaily

Мистецька фігура – це яскрава смуга, яка підкреслює міські та архітектурні характеристики конкретної ділянки, одночасно створюючи діалог з наявним контекстом. Геометрія рами – посилання на арки вкон сусідніх будівель та орнаменти фасадів.

Витончена інсталяція / Фото Аrchdaily

Конструкція нахилена, що підкреслює глибину алеї в перспективі. Колір установки пов'язаний з кольором цегляних фасадів навколо нього. Червоно-коричневий колір цегли стає яскравішим, коли смуга потрапляє в алею. Підвісні мотузки вносять пористість конструкції та створюють грайливі тіні, які змінюються протягом дня.

Ігровий простір / Фото Аrchdaily

Ігрова програма AR розроблена як частина інсталяції. Мета ігрового додатка – дозволити відвідувачам безпечно взаємодіяти один з одним у громадських місцях, перебуваючи в соціальній віддаленості. У віртуальному середовищі установка виконує роль великого кошика, в який гравці можуть кидати різнокольорові кульки.