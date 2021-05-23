Стильний простір: як цікаво використати арки в інтер'єрі

Матові чорні арки доповнюють інтер'єр будинку, який наповнений чорними акцентами. Про приватне середовище у стилі бутик – детальніше у матеріалі.

Дизайнерська студія VSHD Design, що базується в Дубаї, спроєктувала житловий простір на курорті Four Seasons Orlando у Флориді. Це незвичний простір, який має стильний похмурий дизайн.

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Головною родзинкою простору є чорні склепінчасті дверні отвори.



Відмінний простір / Фото Сontemporist

Арки гармонійно виглядають з обробкою стін, чорними віконними рамами та сходами у тих же тонах. Вітальня має криву стелю, відкриту бетонну стіну та паркетну підлогу.



Гра світла через панорамні вікна / Фото Сontemporist

У будинку є затишний внутрішній дворик. Він вистелений кахлем та доповнений шезлонгами зі скульптурними стільцями. Сад додає інтер'єру свіжості.

Чудовий інтер'єр / Фото Сontemporist

На кухні матові чорні шафи доповнені стільницями із сірого мармуру та фоном. Витончені шпалери у спальнях додають художньому простору фокусу.