Сусідство з найбільшим парком мегаполіса: неймовірний громадський центр у Китаї

У китайському місті Цзясін представили новий проєкт громадського центру, який матиме унікальну форму. Новітній комплекс буде містити три будівлі та громадський простір із насадженнями площею понад 6 тисяч квадратних метрів.

Громадський центр розташований поряд з озером та великим парком. Проєкт створила відома архітектурна студія MAD. Комплекс буде увінчаний суцільним дахом, який має вигляд брезенту, що здувається вітром.

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Громадський центр – це місце, яке має приваблювати молодь та людей похилого віку. У новітньому проєкті постаралися задовільнити вимоги всіх поколінь.

Комплекс майбутнього для всіх поколінь / Фото Dezeen

Будівлі покриті хвилеподібним суцільним дахом. Тут планують розмістити Науково-технічний музей, Центр активності жінок та Центр діяльності молоді.

Ми створили хвилеподібне кільце, яке послужить місцем спілкування та відпочинку, – сказали архітектори.

Унікальний проєкт / Фото Dezeen

Всі три будівлі з'єднані під суцільним дахом. Таким чином студія сподівається створити відчуття єдності та злагодженості. Окрім того, цим рішенням вдалося підвищити енергетичну ефективність та уникнути дублювання просторів.



Неймовірне розташування / Фото Dezeen

Засклені стіни з'єднують інтер'єр із навколишніми парковими ділянками.

Місце спілкування / Фото Dezeen

Рівень землі виходить на великий газон. Навіс на даху навколо газону також утворює велику ландшафтну терасу, яка оточена зеленими насадженнями.



Чудовий простір / Фото Dezeen

Тераса розширюється й огортається по периметру навколо культурних будівель. Так утворюється піднята доріжка довжиною 350 метрів.