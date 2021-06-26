Таємний сад: дивовижне рішення для будинку-ліхтаря у Нью-Йорку

Останнім часом природа стає незамінним атрибутом великих житлових комплексів. Як цей тренд підтримали у хмарочосі в Нью-Йорку – читайте у матеріалі.

Студія Heatherwick представила вигляд "таємного саду" у своєму будинку-ліхтарі.

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Затишний сад розташований у внутрішньому дворику та займає місце поруч із скляним вестибюлем житлового комплексу.

Вестибюль – це сполучна зона між апартаментами та садом / Фото Designboom

Висадку саду та повне облаштування території завершили на початку літа.

Зона релаксації в межах житлового комплексу / Фото Designboom

На думку архітекторів, перший сад під багатоповерхівкою задасть новий архітектурний тренд. Вони доводять, що природній куточок доречний у будь-якому просторі.

Чудова спільна зона всіх мешканців / Фото Designboom

Тінь від дерев дозволить мешканцям насолоджуватися свіжістю та прохолодою навіть у найспекотніші дні. Сад поруч із будинком – чудова ідея, яка матиме продовження у майбутньому.