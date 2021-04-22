Теплий відпочинок: задній двір будинку, про який мріятиме кожен

Студії Moxon Architects вдалося створити казкову вікторіанську терасу із затонулим садом та мінімалістичним інтер’єром. Про такий задній двір мріє кожен.
Вікторіанський особняк у Лондоні отримав нове обличчя завдяки реконструкції цокольного поверху, який об'єднали із зоною заднього подвір'я.
До речі Прибудова із газоном на даху: як вдало оптимізувати простір будинку
Архітектори удосконалили планування будинку 19 століття, що розташований у природоохоронному районі Іслінгтона на півночі Лондона.
Світлий простір для сімейних трапез / Фото Dezeen
Задня прибудова стала місцем не лише житлової зони, а й комфортного сімейного відпочинку.
Чарівне заднє подвір'я / Фото Dezeen
Мінімалізм – основна вимога власниці будинку, яка вже працювала з архітектурною студією 10 років тому.
Контраст темних робочих та світлих житлових зон / Фото Dezeen
Орієнтація саду на південь дозволяє насолоджуватися світлом та природною гармонією не лише в саду, а й у будинку.
Цей дім – чудове втілення ідеї затишку та мінімалізму, які є завжди хорошим рішенням для власного будинку.