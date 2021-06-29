Цегляна традиційність: відкрита вілла в Мексиці, яка стала втіленням мрії пари пенсіонерів
Джерело:Archdaily
Мексиканські будинки завжди вбирають в себе частинку традицій. Як це правило підтримали при будівництві дому в Оахаці – читайте у матеріалі.
Подружжя американських пенсіонерів вирішило покинути все та втілити свою життєву мрію – переїхати жити в Оахаку.
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Це місто сподобалося їм, коли вони були молодими, і все своє життя вони мріяли оселитися тут.
Всі простори виходять у відкритий дворик / Фото Archdaily
Втілювати мрію пари взялася студія Espacio 18 Arquitectura. Площа будинку складає 343 квадратних мети, тому в дизайнерів було достатньо місця, щоб втілити всі ідеї та побажання.
Втілення мрії / Фото Archdaily
Подружжя вирішило створити місце, яке повністю занурить їх в мексиканські традиції та змусить змінити усталений роками спосіб життя.
Будинок втілює безліч мексиканських традицій / Фото Archdaily
Затишний куточок літньої пари розташований на межі міста, але оскільки власники люблять спілкування, то усі простори максимально відкриті, а всі зони будинку передбачені для теплого спілкування з сусідами та друзями.
Яскрава обідня зона / Фото Archdaily