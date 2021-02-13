Місце для втечі: цікаві дерев'яні будиночки, в яких можна побути наодинці з природою – фото

Невеличкі хатинки, розташовані на природі, – тихі місця, де можна перевести дух та відпочити від міської метушні. Вони захоплюють своєю ідилічною атмосферою, унікальною архітектурою та затишними інтер’єрами.

Запрошуємо вас відчути красу та безтурботність, які може створити природа та проста конструкція дерев'яних будиночків.

Читайте також Серед рисових полів та зелені: у Мумбаї збудували унікальний храм у формі яйця – фото

Японський чайний будинок

Будинок розташований серед соснових дерев на південний захід від німецького Дюссельдорфа. Невеличка споруда піднята на 3 метри над землею на необроблених стовбурах робінії.

Сконструював будинок японський архітектор Терунобу Фухіморі.

Будинок бджіл

Будинок в Словенії побудував Рок Ходнік. Споруда являє собою підвісний будиночок на дереві, зібраний з 60 трикутників, і повністю водонепроникний завдяки покриттю з епоксидної смоли.

Всередині є двоспальне ліжко для денного сну.

Мисливський будиночок

Будинок для полювання та відпочинку розташований на Острові Вогню в американському штаті Нью-Йорк. Спроектував його архітектор Ендрю Геллером в 1958 році.

Варден

Куполоподібна туристична хатинка розташована у Норвегії. "Варден" повністю збудований з дерева і витримує суворі полярні умови. Всередині є піч на дровах та лавки.

Кабіна ліфта

Щось незвичне для суботнього відпочинку. Будинок "Кабіна ліфта" розташований поблизу Буенос-Айреса в Аргентині.

Каюта з водяного млина

Сербський художник побудував уздовж річки кілька дерев'яних кают біля боснійського села Зеленковац. У такі чарівні будиночки перетворилися старі млини, які належали його батькові.