Від комунізму – до культурного прориву: проєкт реконструкції піраміди у Тирані

21:04

Будівля знакової форми у центрі албанської столиці мала чимало призначень: від возвеличення комуністичного лідера до бази НАТО та телеклубу. Зараз розпочалося перетворення занедбаної культурної пам'ятки у прогресивний та сучасний Центр мистецтва та техніки.