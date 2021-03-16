Вишукане Середземномор'я: кам'яний таунхаус на березі моря

На острові Майорка завершився ремонт старовинного таунхаусу. Архітекторам вдалося відновити основу конструкції, дах, кам'яний фасад та провести реновацію внутрішнього простору.

Архітектурна студія Isla Architects провела реконструкцію неймовірної середземноморської кам'яної вілли площею 140 квадратних метрів. Вона розташована у прибережному селі Баньялбуфарі, в гірському масиві Серра-де-Трамунтана.

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Основна стратегія відновлення полягала у видаленні всіх неоригінальних елементів, які безладно додавали впродовж багатьох років. Баланс між історією та нововведеннями – основна стратегія проєкту.

Оновлена вілла на Майорці – це поєднання сучасного дизайну та старовинного фасаду, мінімалізму та фермерського духу.

Сучасний дизайн старовинної вілли / Фото Аrchdaily

Однією з особливостей реконструйованої будівлі є кухня, яка немов прихована у ніші. Рукотворна піч розміщена під вікном з видом на Середземне море, а кухня поєднана із простором тераси. Кухонна мийка виготовлена ​​з тонованого бетону та вибита вручну. Кран – це проста гнута латунна труба.

Дерев'яні балки підкреслюють простір / Фото Аrchdaily

Склепінчасту стелю споруди оформили у традиційний спосіб – обробляли негашеним вапном, забезпечуючи гладку, чисту і яскраво-білу поверхню. Гладка бетонна поверхня підлоги та стін замінила неоригінальну плитку та контрастує зі старовинною кам'яною стіною, яку очистили під час будівництва.

Яскравий дизайн / Фото Аrchdaily

Місцева теракотова підлога ручної роботи замінила неоригінальну цементну плитку. Традиційні ліжка стали основними елементами кімнат.

Традиційна майорська вілла / Фото Аrchdaily

Дах та фасад були відремонтовані згідно з традиційними будівельними техніками, а на верхньому поверсі вставили нові додаткові вікна, щоб забезпечити перехресну вентиляцію. Черепицю подекуди розмалювали яскравими символами, які покликані приносити удачу і захищати мешканців будинку від поганих духів.