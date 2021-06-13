Вуличний офіс: в Японії створили неординарне місце для роботи

Робота архітекторів потребує великої концентрації та натхнення. Компанія MARU створила для своїх працівників незвичне місце роботи, яке спонукає їх думати поза рамками.
Новий офіс компанії має площу лише 88 квадратних метрів. Команда змінила старе занедбане приміщення поблизу Токійського університету мистецтв.
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Робоче місце від вулиці відділяють чотири дерев'яні екрани, які працівники здебільшого вирішують залишити відкритими.
Вуличний офіс / Фото Archdaily
Інтер'єр оброблений ровальною фарбою, а відкриті балки дозволяють повісити гамак та зануритись у творчий пошук.
Офіс не потребував великих капіталовкладень / Фото Archdaily
Невеликий простір вмістив зручне робоче місце для кожного працівника, але разом з тим гарантував активну взаємодію та спілкування.
Місце командної роботи / Фото Archdaily