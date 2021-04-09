Щоб не зносити: як у США посунули масивну будівлю, яка заважала новобуду

Джерело:Twisted Sifter
Якщо на місці старого будинку хочуть звести новобудову, можна його знести, а можна й посунути. Так сталося зі штаб-квартирою американської телефонної компанії Indiana Bell. 8-поверховий будинок повернули на 90 градусів і посунули на 30 метрів.
Зрештою, через 33 роки будівлю в Індіанаполісі таки знесли. Однак таке переміщення залишається одним із найбільш захоплюючих кроків в історії.
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Будинок, в якому розмістилася штаб-квартира дочірньої компанії AT&T для обслуговування мешканців штату Індіана, був побудований у 1907 році. Ця 8-поверхова будівля важила приблизно 11 тисяч тонн.
У 1929 році керівництво телефонного оператора вирішило, що їм потрібна більша будівля. І збудувати її вони захотіли на місці старої. Однак знести будинок вони не могли, бо він мав важливе значення для міста. Тож було вирішено перенести його і звільнити місце для новобудови.
Будинок мав 8 поверхів і важив 11 тисяч тонн / Фото Twisted Sifter
Будинок посунули за 4 тижні / Фото Twisted Sifter
Для перенесення будинку використали ручні домкрати / Фото Twisted Sifter
Під час переміщення всередині будинку працювали люди / Фото Twisted Sifter
Будинок розвернули на 90 градусів і посунули на 30 метрів / Фото Twisted Sifter
На новому місці будівля стояла 33 роки / Фото Twisted Sifter