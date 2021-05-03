Заклик до спілкування: у Нідерландах створили класну інсталяцію для зближення людей

Спілкування – це одна з головних речей, яка робить нас щасливими. Як у Нідерландах вирішили цьому посприяти – читайте у матеріалі.
Відтепер Валвейк може похизуватися громадським простором, який спонукає до веселого спілкування та проведення часу з друзями.
До речі Вдома як на пляжі: неймовірна вілла у Коста-Риці, яка потішить любителів сонця
Ця інсталяція є творінням студії Arttenders. Вони хотіли певним чином повторити басейн у Роттердамі та створити місце, де кожен зможе знайти співрозмовника.
Неймовірна інсталяція / Фото Archdaily
The Splash – це громадський простір, який нагадує басейн та спонукає жителів більш активно взаємодіяти один з одним.
Довго прихильників чекати не довелося / Фото Archdaily
Меблі нагадують надувні матраци у басейні, де кожен відчуває максимальну розслабленість та задоволення.
Простір, який додає місту особливості / Фото Archdaily