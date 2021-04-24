Затишок біля озера: мальовниче ранчо у Чилі, на якому хочеться провести все життя

Архітекторам з Max-A вдалося створити недорогий будинок, який стане затишним прихистком для будь-який власників. Місцевість вражає красою гір та озера поблизу.

Casa Tobita – це дуже затишний та функціональний будинок, вартість якого складає менше 115 тисяч фунтів стерлінгів.

Цікаво Теплий відпочинок: задній двір будинку, про який мріятиме кожен

Одноповерховий будинок, розташований на східній стороні озера Ранко, став комфортним гніздечком для сільського подружжя.

Просто фантастична місцина / Фото Dezeen

Будинок має площу 270 квадратних метрів. Контрукція будинку передбачає легке будівництво. Це дозволило місцевим працівникам виконати всі роботи, що неабияк здешевило будівництво.

Територія сімейного затишку / Фото Dezeen

Мексиканська деревина, яка стала основним матеріалом будівництва, гарантує комфорт в інтер'єрі та забезпечує чудовий зовнішній вигляд будинку.

Прокидатися від променів сонця / Фото Dezeen

Цей дім – чудовий приклад неймовірного сімейного куточку, який став прихистком почуттів серед казкової природи.