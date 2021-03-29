Збереження історичної спадщини: модерна реконструкція старовинного німецького замку

У німецькому місті Фалькенберг відновили історичний замковий комплекс. Завдяки місцевій раді провели масштабну трансформацію та відновлення культурної спадщини.

Перша згадка про замок датується 1154 роком. Він належав графу фон дер Шуленбургу, який був дипломатом на службі в Німецькій імперії та послом у Москві з 1934 року. Замок було частково знищено під час II Світової війни.

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Фалькенберзький замок є історичною пам'яткою культурного та національного значення.

Площа замку становить майже 4 тисячі квадратних метрів / Фото Аrchdaily

Замок зберіг свій характерний зовнішній вигляд. Наявні конструкції були м'яко перетворені в видозмінену архітектурну форму, яка, хоча і є сучасною та технічно стійкою, все ще демонструє всю належну повагу історії. Головним досягненням архітекторів є збереження історичної інтарсії у камені.

Інтарсія – це вид інкрустації на дерев'яних предметах.

Творцями реконструкції є архітектурна студія Brückner & Brückner Architekten / Фото Аrchdaily

Коридори та мости розповідають власні історії, а кімнати, кожна з яких має свою унікальну інтерсію, дихають спогадами про давнину.

Стара атмосфера замку залишилася відчутно збереженою / Фото Аrchdaily

Історична будівля має чотири поверхи. Увесь простір має яскравий погляд на тисячолітню історію замку, а новий музей висвітлює захопливе життя графа фон дер Шуленбурга.

У замку розміщені різноманітні приміщення та конференц-зали із найсучаснішими технологіями, які вміщують до 120 людей, а також кафе-музей, пивний сад та вісім спалень із двоспальними ліжками.