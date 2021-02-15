Зелена ода сучасності на транспортному вузлі: у Китаї збудують дивовижний комплекс

Відома британська студія зведе комплекс зелених веж та громадських просторів на транспортному вузлі у Шеньчжені.

Впродовж останніх років Шеньчжень є містом із постійно зростаючим населенням, зараз кількість жителів налічує майже 13 мільйонів людей. Компанія Foster+Partners зведе нові комплекси на високошвидкісному залізничному сполученні, яке з'єднує Гонконг, Шеньчжень та Гуанчжоу. Місто регулярно встановлює нові рекорди щодо кількості хмарочосів, побудованих за рік.

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Транспортний вузол Шеньчжень повинен мати вежі, покриті зеленню, віртуальну реальність та автономні транспортні засоби.

Чудовий комплекс веж / Фото New Atlas

Проєкт отримав назву Guangming Hub. Вежі будуть наповнені зеленню і натхненні традиційними китайськими шлюзами.

Нові споруди біля транспортної розв'язки / Фото New Atlas

Розробка проєкту передбачає створення нових офісних веж, а також торгових площ, упорядкованих громадських територій, музею та трьох нових ліній метро.

Зручне розташування комплексу / Фото New Atlas

Вежі будуть покриті зеленими терасами, де офісні працівники можуть насолоджуватися видом. Малоповерхова забудова також буде вкрита деревами та рослинами.

Ліс посеред міста / Фото New Atlas

Архітектурна студія наголошує, що проєкт буде зосереджений на безпеці та комфорті пішоходів. У ньому будуть представлені системи повторного використання та переробки води.