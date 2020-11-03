Стартовали продажи квартир в новом жилом комплексе бизнес класса "LIFE STORY" от компании LEV Development. Дом имеет собственную концепцию, выгодное расположение и удобную инфраструктуру, а к своему пятилетию LEV Development еще и дарит скидку в 10%. Больше о ЖК "LIFE STORY" в Киеве – читайте в материале.

В жилом комплексе можно приобрести 1, 2, 3 комнатные квартиры, площадью от 30 до 78 квадратных метров, информирует Дом 24.

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По словам представителей компании LEV Development, этот жилой комплекс станет первым в столице, который будет поддерживать стремление его жителей к здоровому образу жизни.



Вокруг дома много зелени / Фото LEV Development

Хочется жить так, чтобы быть в гармонии с собой и с природой, поэтому сейчас в тренде здоровый образ жизни. И поэтому ЖК LIFE STORY – создан с концепцией его 100% поддержки,

– объясняют в LEV Development.

Почему именно такая концепция



Крыша в доме будет эксплуатироваться / Фото LEV Development

Новый жилой комплекс появится рядом с одним из красивейших парков столицы – 7 минут пешком и вы в Феофании

Спорт, прогулки, развлечения – идеальные предпосылки для здоровой жизни.

Какие еще удобства есть рядом с домом



Дом будет иметь удобное расположение / Фото LEV Development

Остановка городских и пригородных маршрутных такси: 10 минут – до метро "Теремки", 20 минут – до центра города.

Медицинские учреждения, зоомагазин, нотариальные и юридические услуги, курсы иностранных языков и многое другое.

Государственные и специализированные школы, лицеи.

Торговые центры: Магеллан, Эпицентр, ART mall, Metro cash & carry, Аракс.

Развлечения: музей "Пирогово", Экспоцентр ВДНХ, киевский ипподром, картинг-центр, "Детский город профессий".

Какие преимущества самого ЖК "LIFE STORY"



Рядом с домом можно будет зарядить электрокар / Фото LEV Development

Бесплатный прокат велосипедов для здоровых велопрогулок всей семьей;

Маршруты для тех, кто любит утренние пробежки;

Большая спортивная площадка для командных игр;

Зарядки для электрокаров и специальные опции для сортировки мусора;

Помещение под коммерцию;

Healthy cafe для тех, кто любит завтракать вне дома;

Современная игровая площадка для вашего малыша.

Изюминка ЖК "LIFE STORY"



Дизайнерские холлы – одна из особенностей всех проектов компании / Фото LEV Development

Дизайн холлов и мест общего пользования в "LIFE STORY" будет выполнена известным львовским дизайнером Марком Савицким и его командой.

Крыша домов эксплуатируется, поэтому здесь вы сможете заниматься йогой или спортом утром или наблюдать за мерцанием города или звезд вечером.

Адрес: город Киев, улица Метрологическая, 13, 13А, 15, 15А

Скидка

В честь старта строительства компания LEV Development дарит всем покупателям скидку на покупку квартиры в размере 10%.



Покупка квартиры на старте строительства позволит серьезно сэкономить / Фото LEV Development

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Строительство жилого комплекса "LIFE STORY" находится на старте. Это означает, что именно сейчас лучший момент для покупки квартиры, ведь со временем цена будет только повышаться.