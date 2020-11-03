Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки
Стартовали продажи квартир в новом жилом комплексе бизнес класса "LIFE STORY" от компании LEV Development. Дом имеет собственную концепцию, выгодное расположение и удобную инфраструктуру, а к своему пятилетию LEV Development еще и дарит скидку в 10%. Больше о ЖК "LIFE STORY" в Киеве – читайте в материале.
В жилом комплексе можно приобрести 1, 2, 3 комнатные квартиры, площадью от 30 до 78 квадратных метров, информирует Дом 24.
Актуальное Как вернуть до тысячи долларов с покупки квартиры: инструкция
По словам представителей компании LEV Development, этот жилой комплекс станет первым в столице, который будет поддерживать стремление его жителей к здоровому образу жизни.
Вокруг дома много зелени / Фото LEV Development
Хочется жить так, чтобы быть в гармонии с собой и с природой, поэтому сейчас в тренде здоровый образ жизни. И поэтому ЖК LIFE STORY – создан с концепцией его 100% поддержки,
– объясняют в LEV Development.
Почему именно такая концепция
Крыша в доме будет эксплуатироваться / Фото LEV Development
Новый жилой комплекс появится рядом с одним из красивейших парков столицы – 7 минут пешком и вы в Феофании
Спорт, прогулки, развлечения – идеальные предпосылки для здоровой жизни.
Какие еще удобства есть рядом с домом
Дом будет иметь удобное расположение / Фото LEV Development
- Остановка городских и пригородных маршрутных такси: 10 минут – до метро "Теремки", 20 минут – до центра города.
- Медицинские учреждения, зоомагазин, нотариальные и юридические услуги, курсы иностранных языков и многое другое.
- Государственные и специализированные школы, лицеи.
- Торговые центры: Магеллан, Эпицентр, ART mall, Metro cash & carry, Аракс.
- Развлечения: музей "Пирогово", Экспоцентр ВДНХ, киевский ипподром, картинг-центр, "Детский город профессий".
Какие преимущества самого ЖК "LIFE STORY"
Рядом с домом можно будет зарядить электрокар / Фото LEV Development
- Бесплатный прокат велосипедов для здоровых велопрогулок всей семьей;
- Маршруты для тех, кто любит утренние пробежки;
- Большая спортивная площадка для командных игр;
- Зарядки для электрокаров и специальные опции для сортировки мусора;
- Помещение под коммерцию;
- Healthy cafe для тех, кто любит завтракать вне дома;
- Современная игровая площадка для вашего малыша.
Изюминка ЖК "LIFE STORY"
Дизайнерские холлы – одна из особенностей всех проектов компании / Фото LEV Development
Дизайн холлов и мест общего пользования в "LIFE STORY" будет выполнена известным львовским дизайнером Марком Савицким и его командой.
Крыша домов эксплуатируется, поэтому здесь вы сможете заниматься йогой или спортом утром или наблюдать за мерцанием города или звезд вечером.
Скидка
В честь старта строительства компания LEV Development дарит всем покупателям скидку на покупку квартиры в размере 10%.
Покупка квартиры на старте строительства позволит серьезно сэкономить / Фото LEV Development
Вас может заинтересовать: Где купить во Львове квартиру бизнес-класса: локация и особенности
Строительство жилого комплекса "LIFE STORY" находится на старте. Это означает, что именно сейчас лучший момент для покупки квартиры, ведь со временем цена будет только повышаться.
Поделиться новостью