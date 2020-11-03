Стартував продаж квартир у новому житловому комплексі бізнес класу "LIFE STORY" від компанії LEV Development. Будинок має власну концепцію вигідне розташування та зручну інфраструктуру, а до свого п'ятиріччя LEV Development ще й дарує знижку в 10%. Більше про ЖК "LIFE STORY" у Києві – читайте в матеріалі.

В житловому комплексі можна придбати 1, 2, 3 кімнатні квартири, площею від 30 до 78 метрів квадратних, інформує Дім 24.

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За словами представників компанії LEV Development, цей житловий комплекс стане першим у столиці, який підтримуватиме прагнення його мешканців до здорового способу життя.



Навколо будинку багато зелені / Фото LEV Development

Хочеться жити так, щоб бути в гармонії із собою та з природою, тому зараз в тренді здоровий спосіб життя. І тому ЖК LIFE STORY — створений з концепцією його 100% підтримки,

– пояснюють у LEV Development.

Чому саме така концепція



Дах в будинку буде експлуатуватись / Фото LEV Development

Новий житловий комплекс постане поряд з одним із найкрасивіших парків столиці – 7 хвилин пішки і ви у Феофанії

Спорт, прогулянки, розваги – ідеальні передумови для здорового життя.

Які ще зручності є поряд з будинком



Будинок матиме зручне розташування / Фото LEV Development

Зупинка міських та приміських маршрутних таксі: 10 хвилин – до метро "Теремки", 20 хвилин – до центру міста.

Медичні заклади, зоомагазин, нотаріальні та юридичні послуги, курси іноземних мов та багато іншого.

Державні та спеціалізовані школи, ліцеї.

Торговельні центри: Магелан, Епіцентр, ART mall, Metro cash & carry, Аракс.

Розваги: музей "Пирогово", Експоцентр ВДНГ, київський іподром, картинг-центр, "Дитяче місто професій".

Які переваги самого ЖК "LIFE STORY"



Поряд з будинком можна буде зарядити електрокар / Фото LEV Development

Безкоштовний прокат велосипедів для здорових велопрогулянок усією сім'єю;

Маршрути для тих, хто любить ранкові пробіжки;

Великий спортивний майданчик для командних ігор;

Зарядки для електрокарів та спеціальні опції для сортування сміття;

Приміщення під комерцію;

Healthy cafe для тих, хто полюбляє снідати не вдома;

Сучасний ігровий майданчик для вашої малечі.

Родзинки ЖК "LIFE STORY"



Дизайнерські холи – одна з особливостей усіх проєктів компанії / Фото LEV Development

Дизайн холів та місць загального користування в "LIFE STORY" буде виконана відомим львівським дизайнером Марком Савицьким і його командою.

Дах будинків експлуатується, тож тут ви зможете займатися йогою або спортом вранці чи спостерігати за мерехтінням міста або зірок ввечері.

Адреса: місто Київ, вулиця Метрологічна, 13, 13А, 15, 15А

Знижка

На честь старту будівництва компанія LEV Development дарує усім покупцям знижку на купівлю квартири у розмірі 10%.



Купівля квартири на старті будівництва дозволить серйозно заощадити / Фото LEV Development

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Будівництво житлового комплексу "LIFE STORY" перебуває на старті. Це означає, що саме зараз найкращий момент для купівлі квартири, адже з часом ціна лише підвищуватиметься.