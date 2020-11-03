Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки
Стартував продаж квартир у новому житловому комплексі бізнес класу "LIFE STORY" від компанії LEV Development. Будинок має власну концепцію вигідне розташування та зручну інфраструктуру, а до свого п'ятиріччя LEV Development ще й дарує знижку в 10%. Більше про ЖК "LIFE STORY" у Києві – читайте в матеріалі.
В житловому комплексі можна придбати 1, 2, 3 кімнатні квартири, площею від 30 до 78 метрів квадратних, інформує Дім 24.
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За словами представників компанії LEV Development, цей житловий комплекс стане першим у столиці, який підтримуватиме прагнення його мешканців до здорового способу життя.
Навколо будинку багато зелені / Фото LEV Development
Хочеться жити так, щоб бути в гармонії із собою та з природою, тому зараз в тренді здоровий спосіб життя. І тому ЖК LIFE STORY — створений з концепцією його 100% підтримки,
– пояснюють у LEV Development.
Чому саме така концепція
Дах в будинку буде експлуатуватись / Фото LEV Development
Новий житловий комплекс постане поряд з одним із найкрасивіших парків столиці – 7 хвилин пішки і ви у Феофанії
Спорт, прогулянки, розваги – ідеальні передумови для здорового життя.
Які ще зручності є поряд з будинком
Будинок матиме зручне розташування / Фото LEV Development
- Зупинка міських та приміських маршрутних таксі: 10 хвилин – до метро "Теремки", 20 хвилин – до центру міста.
- Медичні заклади, зоомагазин, нотаріальні та юридичні послуги, курси іноземних мов та багато іншого.
- Державні та спеціалізовані школи, ліцеї.
- Торговельні центри: Магелан, Епіцентр, ART mall, Metro cash & carry, Аракс.
- Розваги: музей "Пирогово", Експоцентр ВДНГ, київський іподром, картинг-центр, "Дитяче місто професій".
Які переваги самого ЖК "LIFE STORY"
Поряд з будинком можна буде зарядити електрокар / Фото LEV Development
- Безкоштовний прокат велосипедів для здорових велопрогулянок усією сім'єю;
- Маршрути для тих, хто любить ранкові пробіжки;
- Великий спортивний майданчик для командних ігор;
- Зарядки для електрокарів та спеціальні опції для сортування сміття;
- Приміщення під комерцію;
- Healthy cafe для тих, хто полюбляє снідати не вдома;
- Сучасний ігровий майданчик для вашої малечі.
Родзинки ЖК "LIFE STORY"
Дизайнерські холи – одна з особливостей усіх проєктів компанії / Фото LEV Development
Дизайн холів та місць загального користування в "LIFE STORY" буде виконана відомим львівським дизайнером Марком Савицьким і його командою.
Дах будинків експлуатується, тож тут ви зможете займатися йогою або спортом вранці чи спостерігати за мерехтінням міста або зірок ввечері.
Знижка
На честь старту будівництва компанія LEV Development дарує усім покупцям знижку на купівлю квартири у розмірі 10%.
Купівля квартири на старті будівництва дозволить серйозно заощадити / Фото LEV Development
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Будівництво житлового комплексу "LIFE STORY" перебуває на старті. Це означає, що саме зараз найкращий момент для купівлі квартири, адже з часом ціна лише підвищуватиметься.
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